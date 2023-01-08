باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ببنغازي ويؤكد دعم الحكومة لها

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، وقوف الحكومة مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حتى تحقق هذا الاستحقاق الوطني.

وثمن خلال افتتاحه ونائبه علي القطراني وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية، اليوم؛ مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي، عمل اللجنة وجاهزيتها لانطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية وفق الجدول المُعد، باعتبارها الطريق الصحيح لإقامة الدولة، والخروج من الوضع الراهن، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستقف مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حتى تحقق هذا الاستحقاق الوطني.

بدوره أكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، أن عملية انتخابات المجالس البلدية هي باكورة العملية الانتخابية في ليبيا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى دعم لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتذليل كل الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها لضمان نجاحها وتحقيق العملية الانتخابية.

وأكد الناطق بإسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن هذه الانطلاقة ما كانت لتكون لولا دعم الحكومة الليبية بتوجيهات ودعم رئيسها عبر وزارة الحكم المحلي، حيث تم توفير جميع المتطلبات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وفق المعايير الدولية لضمان نجاح العملية الانتخابية، معلناً الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة وأن الانتخابات ستتم في جميع البلديات وفق الخطة الموضوعة.