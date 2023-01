الكبير: موقف الدبيبة لا يختلف كثيرًا عن موقف مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمزايدة في إجراء الانتخابات

ليبيا – وصف المحلل السياسي عبد الله الكبير الواقع الراهن بكونه عملية تحويل للانتخابات من استحقاق وطني إلى مجرد شعار يوظف للمزايدة والتجاذب السياسي بين متصدري المشهد، مما يجهض الآمال بتحققها هذا العام أيضًا.

الكبير بيّن في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن مجلسي النواب والدولة تعودا على الاتهام بعرقلة الانتخابات وسوف يستمران في تجاهل الانتقادات لهما من قبل الشارع الليبي بهذا الصدد، وأن تحركاتهما بالفترة القادمة سترتهن فقط لمدى جدية تهديد البعثة الأممية وبعض الدول الغربية باللجوء لبدائل لهما إذا لم يتوصلا سريعًا لقاعدة دستورية كما أعلنا.

وأكمل: “وربما قبل ذلك، أي إذا ما اتضح للجميع أن خريطة الطريق التي أشاروا إليها لا تنطوي سوى على هدف إزاحة الدبيبة وتكليف شخصيات جديدة للمناصب السيادية”.

ورأى أن موقف الدبيبة لا يختلف كثيرًا عن موقف المجلسين فيما يتعلق بالمزايدة بإجراء الانتخابات، وإن كان بخلافهما قد يبقى مستفيدًا حال تحققها.

وأوضح في الختام: “عقيلة صالح والمشري سيفقدان مواقعهما بالسلطة إذا أجريت الانتخابات، لذا يسعيان لضمان حصولهما على مراكز جديدة أولًا قبل تدشين أي تحرك تجاهها، أما الدبيبة فهو مرشح للرئاسة وحتى إذا أجريت انتخابات برلمانية فقط فلديه فرصة في أن يستمر رئيس حكومة مع أي برلمان جديد”.

