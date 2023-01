ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي على اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة.

لنقي قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إنه منذ أكثر من عشر سنوات يعيش الجميع مرحلة فوضى عارمة أدت إلى صراع دام.

وأشار إلى أن الصراع نتج عنه غياب هيبة الدولة بانقسام مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية وفساد السلطة التنفيذية المالي والإداري الذي أصبح من غير الممكن السيطرة عليه دون توحيد المؤسسات.

ونوّه إلى أنه لا يمكن تنفيذ ما تم وسيتم بين مجلسي النواب والدولة من قرارات دون الالتفات إلى آليات وسبل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأكد على أنه يجب عدم استثناء القادة العسكريين في البلاد من أخذ رأيهم في سبل تحقيق توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية التي يعول عليها في إرجاع هيبة الدولة واستقرارها.

Shares

The post لنقي: لا يمكن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية