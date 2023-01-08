المنفي: يجب الضغط على الأجسام السياسية في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة الضغط على كل الأجسام السياسية، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف.

وشدد المنفي، خلال كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، على ضرورة إنجاز المشروع إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: “يجب الضغط على كل الأجسام السياسية في البلاد للوصول للمصالحة الوطنية، وضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات جميع الليبيين”.

واعتبر المنفي أن تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيدا، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة.

كما جدد المنفي في كلمته التأكيد على وقوف المجلس الرئاسي «على مسافة واحدة من جميع الأطراف»، لافتًا إلى أنه «لم يكن طرفًا في الصراع على السلطة ولم يكن جزءًا من المشكلة» في ليبيا.

ونبه المنفي خلال كلمته إلى أن «الصيغ المجربة» لحل الأزمة في ليبيا «باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة»، مؤكدًا أن «مشروع المصالحة الوطنية لن يكون إلا بانخراط السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية والتنفيذية».