أوحيدة ينتقد القاعدة الدستورية الصادر عن المجلس الأعلى للدولة

أخبارليبيا24

انتقد عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، مشروع القاعدة الدستورية الصادر عن المجلس الأعلى للدولة.

وقال أوحيدة، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” :”كنا نعول كثيراً على لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة”.

واستطرد النائب :”لكن القاعدة الدستورية الصادرة من مجلس الدولة التى وصفت بالنهائية استغرب كيف قام أعضاء مجلس الدولة من فزان تمريرها”.

وأضاف أوحيدة :” القاعدة الدستورية كيف مرت بهذه الصيغة وخاصة فيما يتعلق بمجلسي النواب والشيوخ، العدد، المقر”.

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بيانا مشتركا الأربعاء الماضي، من القاهرة أكدا فيه اتفاقهما على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.