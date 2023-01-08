الشيباني: من يتزاحمون على السلطة عليهم الانسحاب للخلف قليلاً

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن من يسعى للمصالحة وحل الانسداد السياسي يجب أن يتجرد من السعي للوصول للسلطة.

وقال الشيباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الذي يسعى للمصالحة وحل الانسداد السياسي يجب أن يتجرد من السعي للوصول للسلطة هكذا يثق فيك الجميع ويحترمك الجميع وتكون ابنا بارا للوطن”.

وأضاف “ليت الذين يتزاحمون على السلطة الذين يشكلون حجر عثرة أمام أي تقدم ينسحبوا للخلف قليلا حتى تهدأ العاصفة، سيكرمهم الشعب وينصب لهم تماثيل تخلدهم رجال الوطن”.

وتابع “هذا أفضل بكثير من سلطة قصيرة الأمد ينساك بعدها الجميع إن لم يلعنوك إلى الأبد.. نموت – نموت ويحيا الوطن، عاشت ليبيا”.