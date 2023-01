الحامي: رئاسة المجلسين ستلتقي خلال الأيام القادمة داخل ليبيا لأول مرة دون رعاية أممية

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن مخرجات اجتماع القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري هو تقدم كبير في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

الحامي أكدت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن رئاسة المجلسين ستلتقي خلال الأيام القادمة داخل ليبيا لأول مرة دون رعاية أممية؛ داعية الرئاستين إلى ضرورة الاتفاق على وضع وعاء زمني للاستحقاق الانتخابي والكشف عن آلية إجراء الانتخابات.

ورجحت أن يتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على آلية تشكيل حكومة جديدة ينحصر دورها في تنظيم الانتخابات وتستطيع العمل على الأرض في كافة المدن الليبية دون استثناء، بحسب قولها.

كما دعت المجلسين إلى ضرورة استكمال المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات.

