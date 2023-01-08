أبو الغيط: نتطلع لإجراء الانتخابات وإنهاء الخلافات بين الفرقاء

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قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة تدعم وتقف خلف كل جهد يسعى للحفاظ على ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعلى كامل أراضيها

وبين أبو الغيط بأن الوضع السياسي الراهن ينضوي على تحديات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية كبيرة

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر التحضيري للمصالحة إذ شدد على أن مسار المصالحة الوطنية لازماً ومهماً في أي عملية سياسية تهدف إلى إستعادة الإستقرار وهو مسار مكمل ومتم لعملية الإنتقال السياسية بكل جوانبها

وأكد أبو الغيط على أهمية المصالحة الوطنية باعتبارها الضامن الأول بأن يكون الجميع دون استثناء أو إقصاء أصحاب مصلحة في الانتقال إلى وضع جديد و جمع كافة الأطراف على طاولة الحوار الوطني

فيما ذكر أن المصالحة الوطنية هي البنية التحتية المطلوبة لعملية الانتقال السياسي و الأساس التي يرتكز عليها البنيان السياسي والاقتصادي المنشود

وقال إن الدعوة الليبية لعقد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة يعيد الأمل بتولي الليبيبن لزمام المبادرة وتوجيه مسار الانتقال السياسي على نحو يخدم الشعب الليبي دون تدخلات خارجية مهما كانت

وبين أن جامعة الدول العربية تعتبر المؤتمر مسعى جادا لبيئة ومناخ داعم لعملية الانتقال السياسي التي سيكون المجتمع الليبي طرفا بهذه العملية لا متابع ولا متفرج من بعيد

وفيما يتعلق بموقفلا جامعة الدول العربية أكد أبو الغيط أن الجامعة تتابع عن كثب الوضع في ليبيا وترصد حالة الجمود السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهور نتيجة تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في 24 ديسمبر كانون الاول 2021