المنفي: الرئاسي لم يكن جزءًا من المشكلة ووقف على مسافة واحدة من الجميع

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن مفتاح الحل لإنهاء الأزمات في البلاد تكمن بإستعادة الروح الوطنية الأخوية.

مشيرا في كلمة ألقاها خلال انطلاق الملتقى التحضيري الجامع للمصالحة الوطنية ان الصيغ المجربة في ليبيا باءت بالفشل لانها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة التي هدفت إلى تقاسم السلطة والثروة.

وبين المنفي ان المجلس الرئاسي لم يكن جزءًا من المشكلة ووقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية المتنازعة.

مضيفا أن مشروع المصالحة الوطنية لن يكون إلا بإنخراط السلطات كافة (الامنية والتشريعية والقضائية والتفيذية).

كما بين المنفي دور الشعب الليبي الكبير في المحافظة على السلم ووقف اطلاق النار و أهمية الضغط الشعبي الايجابي على الاجسام السياسية لتخطي المراحل الانتقالية للوصول إلى مرحلة الاستقرار وممارسة الشعب تحديد خياراته ومستقبل ابنائه