شمام: «الترامادول» سيحدد الخارطة الانتخابية القادمة في ليبيا

قال محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، إن من يزعم أن القاعدة الدستورية والانتخابات ستحققان الدولة فهو كاذب.

كتب قائلاً على فيسبوك: «لا يكذب عليكم احد ويقول لكم ان القاعدة الدستورية والانتخابات ستحقق الدولة الوطنية. نعم هما امران مهمان ولكن في سياق شروط صعبة اهمها ان يتم تجاوز الدولة الريعية التي تتضخم فيها الوظائف والدعم السلعي وسيطرة المنتج الواحد كممول للخزينة. في الدولة الريعية الانتخابات ديكور والنواب تماثيل شمع للعرض.»

أضاف: «الدولة الوطنية تقوم على نظام جبائي الضرائب والجمارك والرسوم عمادها الاساسي ولذلك يقال ” لا ضرائب.. لا تمثيل”. وعندما يدفع المواطن ضرائبه ورسومه وجماركه سيعرف أن ما في خزينة الصديق الكبير (محافظ مصرف ليبيا المركزي) هي فلوسه وبالتالي أن يسمح بقطع الكهرباء أو انقطاع الأدوية أو بسرقة الاعتمادات او بفتح دكاكين دبلوماسية في عواصم العالم، او بتهريب البنزين او لموظف باستلام 16 راتبا. عندما يدفع المواطن من كبده سيبغضض مرارة أي مسؤول. اما الآن فالبركة في الترامادول فهو سيحدد الخارطة الانتخابية القادمة رغم أنف القاعدة الدستورية.» وفق قوله.