المنفي: تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد في البلاد إلا تعقيدًا

العنوان – طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، إن تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد في البلاد إلا تعقيدًا.

وأكد المنفي في كلمته خلال انطلاق فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، أن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة.

وأوضح رئيس المجلس، أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولم يكن طرفا في الصراع على السلطة في ليبيا.

وشدد المنفي على ضرورة الضغط على كل المؤسسات السياسية في البلاد للوصول إلى المصالحة الوطنية.

وانطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.