البيوضي: الليبييون بحاجة إلى موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي حاجة الليبيين لموعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الليبيون بحاجة لإطار دستوري (قاعدة دستورية) في باب (نظام الحكم) تعالج أزمة المراكز القانونية المرتبطة بالقوانين رقم 1 و2 لسنة 2021 مع موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقفة، لا أكثر من ذلك”.

