ليبيا الان

البيوضي: الليبييون بحاجة إلى موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي حاجة الليبيين لموعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الليبيون بحاجة لإطار دستوري (قاعدة دستورية) في باب (نظام الحكم) تعالج أزمة المراكز القانونية المرتبطة بالقوانين رقم 1 و2 لسنة 2021 مع موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقفة، لا أكثر من ذلك”.

 

Shares




The post البيوضي: الليبييون بحاجة إلى موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك