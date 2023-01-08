ليبيا.. باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي بحضور عدد من وزراء الحكومة والنواب والمسؤولين.

حضر الافتتاح كل من نائب رئيس الحكومة علي القطراني وعدد من الوزراء ورئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، وعضو مجلس النواب سعيد امغيب، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة جمال عبدالشفيع ومدير إدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي.

وخلال كلمته بالافتتاح، ثمن باشاغا عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وجاهزيتها لانطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية وفق الجدول المعد باعتبارها الطريق الصحيح لإقامة الدولة، والخروج من الوضع الراهن، مؤكدا أن حكومته ستقف مع اللجنة حتى تحقق هذا الاستحقاق الوطني.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس عمران، أن انتخابات المجالس البلدية هي باكورة العملية الانتخابية في ليبيا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووعد عمران بدعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها لضمان نجاحها وتحقيق العملية الانتخابية.

وقال الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن هذه الانطلاقة ما كانت لتكون لولا دعم الحكومة بتوجيهات ودعم رئيسها فتحي باشاغا عبر وزارة الحكم المحلي، مشيرا إلى توفير كافة المتطلبات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وفق المعايير الدولية لضمان نجاح العملية الانتخابية