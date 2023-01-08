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المقريف يلوم الدبيبة لعدم معالجته لمشاكل البنية التحتية التي تجمّع المياه وتعطّل الدراسة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعة

قال وزير التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية، موسى المقريف، إن الدراسة مستمرة، ومسألة تعليقها بسبب الأمطار تقدره البلديات داخل نطاقها، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة استمرار الدراسة، لافتاً إلى أن تعليق الدراسة، عقب تجمع المياه، سبب في عدم لجوء الجهات المعنية إلى معالجة المشكلة الرئيسية، الكامنة في البنية التحتية.

وأشار إلى أن وزارته في الحكومة المنتهية، بدأت  في تنفيذ خطة بناء مدارس جديدة، تستهدف عدة بلديات في جميع مناطق البلاد، بدءا من مدينة أجدابيا.

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الوطن الليبية

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