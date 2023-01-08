المتابعة الإعلامية من حكومة الدبيبة لنقل جثمان مواطن من كوريا استغلال إعلامي رخيص

أخبارليبيا24

وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة المتابعة الإعلامية لنقل جثمان المواطن الليبي الذي توفي بكوريا بانه استغلال إعلامي رخيص.

وقال حمزة في تغريدة عبر حسابه على موقع :”تويتر” مرفقًا تغريدته بصورة لنقل جثمان الشاب عبدالمنعم المصري يحي :”استغلال إعلامي ومتاجرة رخيصة في الموتي”.

وتابع رئيس اللجنة :”ما هذا العبث والإسفاف والاستخفاف بعقول المواطنين حتى جلب جثامين الموتى من الدول التي توفاهم الأجل بها بات يحتاج إلى إصدار تعليمات من رئيس الحكومة”.

وأضاف حمزة :”ماذا تعمل وما هو عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والشؤون القنصلية تجاه خدمة الجالية الليبية في الخارج”.

وأكد رئيس اللجنة :”هذه الجهات هي التي يقع ضمن صميم مهام عملها القيام بالواجبات المناطه بها والتي من بينها جلب الجثامين”.

وتوفي الشاب الليبي عبدالمنعم المصري يحي في نهاية ديسمبر المنصرم داخل شقته السكنية التي يقيم بها في كوريا الجنوبية.

وقال أصدقاء الشاب المتوفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الشاب عبدالمنعم توفي داخل شقته منذ أيام دون أن يعلم أحد.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء الماضي، تعليماته بإرجاع جثمان المواطن الليبي المتوفى في كوريا عبدالمنعم المصري.

وشدد الدبيبة على وزارة الخارجية بمتابعة عمل السفارات الليبية بالخارج لمثل هذه الحالات والتعامل معها بكل مهنية تقديرا للمواطنين بالخارج.

يشار إلى أن منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية نقلت لحظات وصول جثمان المواطن عبدالمنعم المصري ميلود، والذي وافته المنيّة في دولة كوريا إلى أرض الوطن، بعد إصدار رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزارة الخارجية بالخصوص