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أبوزريبة يؤكد دعمه لمديرية أمن الكفرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير مديرية أمن الكفرة العميد خالد سعيد، الأوضاع داخل مدينة الكفرة وسير العملية الأمنية بالمدينة.

كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع، المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وتذليلها لتحقيق أفضل النتائج والخدمات لسكان وأهالي المدينة.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول الاحتياجات الضرورية واللازمة من أجل تعزيز الأمن بمدينة الكفرة.

وأكد وزير الداخلية استعداده لتحقيق كافة الاحتياجات الضرورية واللازمة التي تساعد المديرية على تحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.

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قناة ليبيا الحدث

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