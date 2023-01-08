الدغيس: الوضع الوبائي هذه الفترة مستقر

أكد عضو اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس، أن “الوضع الوبائي هذه الفترة مستقر، وحالات الإصابة بفايروس كورونا محدودة”.

وقال الدغيس، في تصريح صحفي، أن “أكثر المسوحات التي أجريت على مرضى يعانون من أعراض تنفسية تبين أنهم مصابون بالانفلونزا الموسمية”.

وأضاف أنه “حاليًا نتابع عن كثب الوضع الوبائي العالمي، ونوصي باتباع الإجراءات الاحترازية، أهمها: ارتداء الكمامة، والتباعد، والالتزام بالنظافة، وتهوية المنازل”.

وختم الدغيس، موضحًا؛ “ننصح المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية البقاء في بيوتهم إلى حين الشفاء”.