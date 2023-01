ليبيا – أكد رئيس حزب الائتلف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن الصراع في ليبيا هو صراع أمراء الحرب في الأساس.

عقيل،وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد”،قال: إن المجتمع الدولي يدفع الأزمة الليبية إلى سراب المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن حل الأزمة الليبية يبدأ من مصالحة وطنية بين أمراء الحرب، مؤكدًا أن الشعب الليبي لا يحتاج إلى مصالحة وطنية.

Shares

The post عقيل: حل الأزمة الليبية يبدأ من مصالحة وطنية بين أمراء الحرب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية