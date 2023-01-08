رئيس الاتحاد الافريقي: السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة من الشعب

الوطن / رصد

قال ماكي سال رئيس جمهورية السنغال ورئيس الإتحاد الإفريقي إن السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة من الشعب والقادة والقوى المجتمعية ومن الخلفيات كافة.

وأكد سال دور الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والدول الصديقة والشريكة في دعم جهود المصالحة والأخذ بيد كل الأطراف التي تسعى لها لأنها خطوة شجاعة وتاريخية.

وبين خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية أن ما يجري في ليبيا يؤثرعلى افريقيا والاتحاد يضعف بضعف ليبيا.

وشدد سال على دور الاتحاد الافريقي والأطراف السياسية الساعية إلى المصالحة في تكثيف جهودها لتحقيق السلام لتستعيد ليبيا مكانتها التاريخية المعهودة.

وأكد التزام الاتحاد الافريقي والامم المتحدة التام حول المصالحة الوطنية والدفع نحو حل سياسي شمولي ومستدام في ليبيا

و ختم قائلا بأن الوقت حان لصنع السلام فالشعب الليبي يستحق ذلك هذا امر سيفيد افريقيا والعالم أجمع.