أخبارليبيا24- خاص

أعلن مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي، اليوم الأحد، فوز قائمة الميزان في انتخابات المجلس البلدي الخمس.

وقال المودي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن النتائج المبدئية انتهت بفوز قائمة الميزان التي حصلت على 3 آلاف و815 صوتاً”.

وأوضح مستشار اللجنة :”المرتبة الثانية كانت من نصيب قائمة النخلة التي حصدت ألف و732 صوتاً، وجاءت في المرتبة الثالثة قائمة الأمل بألف و275 صوتاً”.

ولفت إلى أن المرتبة الرابعة جاءت قائمة المستقبل بعدد 979 صوتاً، وفي المرتبة الخامسة قائمة المنارة التي تحصلت علو 866 صوتاً.

وأكد المودي، أن انتخابات المجلس البلدي كانت بمشاركة 14 قائمة، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في بلدية الخمس 38 مركزاً و69 محطة اقتراع، وعدد الناخبين المسجلين بلغ 19 ألف و136 ناخباً.

وأفاد مستشار اللجنة أن نسبة المشاركة 71.5% بعدد مقترعين بلغ 13 و696 ناخباً، من إجمالي 19 ألف و136 ناخباً، مسجلين في جداول الناخبين، منهم 19% نساء و81% رجال، بواقع 2000 و601 ناخبة و11 ألف و95 ناخباً، وبلغ عدد الأوراق “الباطلة- البيضاء” 317 ورقة.