فكي: استمرار تواجد القوات الأجنبية بليبيا يجعل الاتحاد الإفريقي مكلومًا

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن “المصالحة الوطني تشكل العمود الفقري للسير نحو الانتخابات”.

وقال فكي، في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الإفريقي سيكون مع ليبيا ذات الدور الرائد في تأسيس الاتحاد الأفريقي”، موضحًا أن “الاتحاد الإفريقي سيكون مكلومًا حال استمرار تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد قال في كلمته خلال مؤتمر المصالحة الوطنية، إن “الطريق لحل الأزمة يتمثل في المصالحة الوطنية وليس تقاسم المناصب والنفوذ”.

وأشار المنفي، إلى أنه “يجب إنجاز مشروع المصالحة والقاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات جميع الليبيين”، مبينًا أن الرئاسي يقف “على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولم نكن طرفا في الصراع على السلطة”.

وتابع أنه “يجب الضغط على كل الأجسام السياسية في البلاد للوصول للمصالحة الوطنية”، مردفًا أن “تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيدا”.

وأوضح أن “حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة”.

وفي سياق متصل أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر المصالحة الوطنية، أن “الحل السياسي والمصالحة بين الفرقاء الليبيين سيوصل البلاد إلى الانتخابات”.

وأضاف أن “المصالحة الوطنية تضمن أن يكون الجميع أصحاب مصلحة في الانتقال إلى الوضع الجديد”، مشيرًا إلى أن “مسار المصالحة الوطنية في ليبيا من شأنه تحقيق الاستقرار واستكمال المسار السياسي.

وختم «أبو الغيط» موضحًا أن “مشروع المصالحة يمثل مناخا ملائما لعملية الانتقال السياسي بقيادة ليبية دون تدخلات خارجية”، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى “إجراء الانتخابات في ليبيا لإنهاء المراحل الانتقالية ومعالجة الخلافات بين الفرقاء”.