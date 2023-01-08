عمران: عقيلة والمشري تجاوزا صلاحياتهما

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة تجاوزا صلاحياتهما.

وأكدت عمران، في تصريحات صحفية، أن المجلسين تجاوزا صلاحياتهما بفتح مسودة الدستور وتعديلها رغبةً منهما في التمديد لنفسيهما وإطالة عمر المراحل الانتقالية.

وكانت نادية عمران، قللت في وقت سابق، من تبعات لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة أمس الخميس.

وقالت عمران في تصريحات صحفية، إن البيان الختامي للقاء لم يأتِ بجديد، مضيفة أن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على ما يسمونها بالنقاط الخلافية عدا أن التعديلات الأخرى على مشروع الدستور كارثية، على حد تعبيرها.

وتابعت عمران: “ما دام الأمر في نهاية المطاف سيحال للاستفتاء كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وترك القرار لليبيين”، وفق قولها.