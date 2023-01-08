اللافي: مهمة المجلس الرئاسي إعادة الثقة بين الليبيين

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها للانتخابات.

وقال اللافي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، على هامش انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بأن مهمة المجلس الرئاسي، هي إعادة الثقة بين أبناء الشعب الليبي، لصنع الحل ومعالجة القضايا الخلافية بينهم، من أجل الوصول إلى توافق حولها، بحسب تدوينة للرئاسي على فيسبوك.

وأضاف بأن الملتقى الذي اجتمعت فيه كل الاطراف السياسية، من أجل الوصول إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، ستكون فيه قرارات توافقية تشريعية وتنفيذية تساهم في استقرار ليبيا.

وأكد اللافي بأن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، قام بإعدادها نخبة من الخبراء، المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية، وملكيته لكل الليبيين، من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي، في السياق نفسه بدور الاتحاد الافريقي، ورغبته الأكيدة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية واستقرار ليبيا، مجدداً الترحيب بأي دور إقليمي، أو دولي يدعم مشروع المصالحة الوطنية، مشروع استقرار ليبيا.

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