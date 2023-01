الجيش الليبي في المرتبة الـ80 عالميا ضمن تصنيف أقوى الجيوش

احتلت ليبيا الترتيب 80 عالميا في قائمة تقييم الجيوش لعام 2023 وذلك من أصل 145 دولة، حسب مؤشر”غلوبال فاير باور” لسنة 2023.

وجاءت ليبيا في ذيل الترتيب بين الدول المغاربية، حيث احتلت الجزائر الترتيب الـ 26 عالميا تلتها المغرب الـ 61 عالميا، وتونس الـ73 عالميا، وموريتانيا في نهاية القائمة بالترتبب الـ 132 عالميا.

وجرى تقييم كل دولة على أساس فردي وجماعي، ويتم معالجتها من خلال صيغة داخلية لتوليد نقاط مؤشر القوة.



وكانت ليبيا احتلت المرتبة 53 عالميا من أصل 142 دولة في مؤشر الإنفاق العسكري والذي قدر بـ3 مليارات و475 مليون دولار لسنة 2022.

المصدر: مؤشر"غلوبال فاير باور"

