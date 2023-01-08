عضو المجلس الرئاسي الليبي: يجب مواجهة قضايا الخلاف لإنجاح المصالحة

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، على ضرورة إنهاء الصراع ومواجهة قضايا الخلاف بوضع الحلول والتسويات العادلة.

كما أكد اللافي في كلمته خلال انطلاق فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي انطلق في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، على ضرورة الاتفاق على ما يجمع الليبيين للتأسيس لبناء دولة قوية، وإنجاح مشروع المصالحة.

وقال اللافي، إن مؤتمر المصالحة الوطنية، يمثل الجسر الذي نعبر من خلاله لتحقيق تطلعات شعبنا ومستقبل أبنائنا، مشيرا إلى أن ليبيا مرت بأكثر من عشر سنوات نالت فيها الأزمات من وطننا فقدنا فيها فلذات أكبادنا وخسرنا المقدرات وعانينا مرارة الانقسام وتجاوزتنا الأمم وضاعت علينا فرص التنمية والتقدم.

وأوضح اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي يعتمد على الحوار المنظم والمسؤول، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع رهين لوقوف الليبيين جميعا ودعم مثل هذه المبادرات لتمكين البلاد من خروج من أزمتها.

وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي انطلق في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والسفراء المعتمدين لدى ليبيا وعدد من المسؤولين والقيادات الاجتماعية في ليبيا.