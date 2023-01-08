التكوري: وضع الشبكة مستقر ومشكلة الكهرباء قاربت على الانتهاء في ليبيا

الوطن| رصد

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، إن وضع الشبكة مستقر، ولم تسجّل الشركة أي عجز حتى الآن -لأول مرة منذ سنوات- بعد دخول الذروة الشتوية، منوهاً بأن الشركة لم تسجل أيّ تعديات على الشبكة الكهربائية، وأن مشكلة الكهرباء في ليبيا قاربت على الانتهاء.

التكوري وفي تصريحات صحفية تابعها موقع “الوطن”، أشار إلى أن التحسن في أداء الشبكة وعدم طرح الأحمال جاء نتيجة جهود كبيرة للشركة، منها صيانة وحدات التوليد، ودخول عدة مشاريع جديدة مرحلة التجارب التشغيلية، مضيفاً أن عدداً من المحطات الجديدة للشركة في طبرق ومصراتة وغرب طرابلس ستدخل قريباً على الشبكة بقدرة تصل 1400ميغاوات.