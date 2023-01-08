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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، إن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأكد المنفي خلال انطلاق فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، أن أن المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في الصراع على السلطة في ليبيا.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد في البلاد إلا تعقيدًا.

وذكر المنفي، أن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة.

وشدد المنفي على ضرورة الضغط على كل المؤسسات السياسية في البلاد للوصول إلى المصالحة الوطنية.

وكانت فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي انطلقت مساء اليوم الأحد، بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.