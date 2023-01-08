التكوري: مشكلة الكهرباء قاربت على الانتهاء في ليبيا

أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، أنه “لم يتم تسجيل أيّ تعديات على الشبكة الكهربائية”، لافتً إلى أن “مشكلة الكهرباء قاربت على الانتهاء في ليبيا”.

وقال التكوري، في تصريح صحفي، إن “التحسن الملحوظ في أداء الشبكة وعدم طرح الأحمال نتيجة جهود كبيرة للشركة، منها صيانة وحدات التوليد، ودخول عديد المشاريع الجديدة مرحلة التجارب التشغيلية”.

وأردف أنه “لدينا عدد من المحطات الجديدة في طبرق ومصراتة وغرب طرابلس ستدخل قريبا على الشبكة بقدرة تصل 1400 ميغاوات”.

وختم موضحًا، أن “وضع الشبكة مستقر، ولم نسجّل أي عجز حتى الآن على الرغم من دخولنا الذروة الشتوية لأول مرة منذ عدة سنوات”.