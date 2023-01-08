القطراني يؤكد دعم جمعية الكفيف بنغازي

العنوان – بنغازي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني على ضرورة دعم جمعية الكفيف بنغازي كونها هيئة أهلية تقوم برعاية شريحة مهمة في المجتمع من جميع أنحاء ليبيا.

وبيّن القطراني خلال زيارته للجمعية أمس السبت حرصه على تقديم الدعم اللازم وتوفير كافة الاحتياجات العاجلة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تجهيز النادي الرياضي بمستلزمات رياضية، والعناية بالحدائق الموجودة بالمبنى وتجهيز ألعاب بالمنطقة المحاذية للحديقة بالجمعية.

وأطلع القطراني خلال الزيارة على نشاطات الجمعية والتي تأسست سنة 1961 ميلادي ، وتُعنى برعاية المكفوفين وضِعاف البصر تعليمياً وذهنياً وإجتماعياً ، وتستقبل المكفوفين من مختلف مدن ومناطق ليبيا .

وأثنى بعد جولته التفقدية لأقسام الجمعية على المجهودات التي يقوم بها العاملين والمتطوعين في سبيل رعاية شريحة المكفوفين.