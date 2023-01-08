الحامي: اجتماع القاهرة أعطى تقدم كبير في لحل الأزمة الليبية

الوطن|رصد

أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي أن مخرجات اجتماع القاهرة بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، هو تقدم كبير في حل الأزمة التي تمر بها ليبيا.

وأوضحت الحامي في تصريحات صحفية، أن رئاسة المجلسين ستلتقي خلال الأيام القادمة داخل ⁧‫ليبيا‬⁩ لأول مرة دون رعاية أممية، داعيةً الرئاستين إلى ضرورة الاتفاق على وضع وعاء زمني للاستحقاق الانتخابي والكشف عن آلية إجراء ⁧‫الانتخابات‬⁩.

ورجحت عضو مجلس الدولة أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية تشكيل حكومة جديدة ينحصر دورها في تنظيم الانتخابات وتستطيع العمل على الأرض في كافة المدن الليبية دون استثناء، داعيةً إلى ضرورة توحيد المؤسسات واستكمال المناصب السيادية.