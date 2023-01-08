باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي

أخبارليبيا24

افتتح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي.

وأكد باشاغا خلال افتتاح المقر أن الحكومة الليبية ستقف مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حتى تحقق هذا الاستحقاق الوطني.

وثمّن في كلمته عمل اللجنة وجاهزيتها لإنطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية وفق الجدول المُعد باعتبارها الطريق الصحيح لإقامة الدولة، والخروج من الوضع الراهن.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران ، أن عملية انتخابات المجالس البلدية هي باكورة العملية الانتخابية في ليبيا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأشار إلى دعم لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها لضمان نجاحها وتحقيق العملية الإنتخابية.

وقال الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إن هذه الانطلاقة ماكانت لتكون لولا دعم الحكومة الليبية بتوجيهات ودعم رئيس الحكومة الليبية عبر وزارة الحكم المحلي.

وأوضح أنه تم توفير كافة المتطلبات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وفق المعايير الدولية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأعلن الناطق باسم اللجنة، الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة وأن الانتخابات ستتم في كافة البلديات وفق الخطة الموضوعة.