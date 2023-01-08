المنفي: مفتاح الحل ليس في محاصصة السلطة أو النفوذ

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه “يتوجه للشعب الليبي في الداخل والخارج وإلى كل النخب الاجتماعية والسياسية في كل مدن ومناطق ليبيا، بأن مفتاح الحل ليس في محاصصة السلطة أو النفوذ”.

وقال المنفي؛ خلال كلمته في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، إن الحل “في رأب الصدع وجبر الضرر، والعفو والمصالحة والعيش المشترك في هذا الوطن”.

وأضاف أن “كل صيغ بناء السلطة فشلت، لأنها قفزت على مطالب الشعب الليبي، الأمر الذي لم يزد المشهد إلا تعقيداً”

وأردف أن “المجلس الرئاسي وقف على مسافة من جميع أطراف الصراع على السلطة، والتزم العمل على خلق أرضية سياسية وقانونية للمصالحة الوطنية، وبذل جهوداً في ظروف صعبة”.

واعتبر أن “مشروع المصالحة لا يتأتى إلا بانضمام كل السلطات في برنامج عمل موحد، فالمجلس الرئاسي يعول على دعم كافة الأطراف، للمحافظة على السلم الاجتماعي، في ربوع الوطن”.

وختم موضحًا أن الرئاسي يعول أيضًا على “كل الأجسام السياسية لاستكمال مشروع المصالحة، وإنجاز القاعدة الدستورية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات طريق استقرار ليبيا”.