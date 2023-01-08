البركي: لا ينبغي العبث في المصالحة الوطنية من أجل “مغنم” سياسي

الوطن|رصد

علق المترشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم السابق عبد الرحيم البركي على الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.

وقال البركي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “المصالحة الوطنیة قيمة دينية وأخلاقية واجتماعية لها شروطها ومناخها وآلياتها، فلا ينبغي العبث بها من أجل مغنم سياسي”.

ورأى المترشح البرلماني أن المجلس الرئاسي الحالي أضاع الكثير من الوقت، مضيفًا أنه انشغل في أمور لا علاقة لها بما تعهد، متبعًا: “ستظل المصالحة مسارًا مهما من مسارات الحل، لكن ليست هي الأولى“.

وختم البركي قائلًا: “من أسس المصالحة الوطنية توفر مناخ تأمين نجاحها، ووجود دولة واحدة وموحدة في كافة مؤسساتها“.