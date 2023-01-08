مالية الدبيبة تنشر تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة من يناير حتى ديسمبر  2022

العنوان – طرابلس

كشف تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأن إجمالي الموارد المالية حتى نهاية 2022 تجاوزت 134 مليار.

وأضافت الوزارة في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة من يناير حتى ديسمبر 2022 أن إجمالي النفقات العامة تجاوزت 93 مليار.

وأوضحت وزارة المالية أن النفقات متمثلة في المرتبات فتجاوزت 47 مليار ، والتسييرية والتجهيز والتشغيل تجاوز 8 مليار ، ومشروعات وبرامج التنمية فاقت 17 مليار، ونفقات الدعم فقد جاوزت 20 مليار.

وأكدت الوزارة أن قيمة تمويل الترتيبات المالية المؤقتة الطارئة لمؤسسة النفط تجاوزت 34 مليار ليصل إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من 127 مليار.