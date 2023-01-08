رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي: المصالحة الوطنية السبيل إلى الاستقرار في ليبيا

قال رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو، برازافيل جان كلود جوكسو، إن رغبة الليبيين كبيرة في الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، من خلال اللقاءات التي جمعت كل مكونات الشعب الليبي، والذين أبدوا رغبتهم في استقرار بلادهم، لتجاوز كل المحن التي المت بها خلال السنوات الماضية.

واعتبر الوزير الكونغولي خلال كلمته بالملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية مساء اليوم، أن المصالحة هي التي تذيب الأحقاد، وتزيل الحواجز، للوصول إلى الاستقرار، وانتخاب رئيس وحكومة واحدة، تحافظ على سيادة البلاد.

كما أكد على أن استقرار ليبيا هو استقرار لأفريقيا، ونحن كأفارقة كلنا أمل في أن تتجاوز ليبيا محنتها، وتنهض لتطلع بدورها المحوري والاقليمي، في المنطقة والقارة الافريقية.

وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي انطلق في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والسفراء المعتمدين لدى ليبيا وعدد من المسؤولين والقيادات الاجتماعية في ليبيا.