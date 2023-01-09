أبو الغيط: الجامعة العربية مستمرة في دعم الجهود التي تهدف لاستقرار ليبيا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن مشروع المصالحة الوطنية، سينهي حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، مؤكدا على استمرار دعم الجامعة لكل الجهود التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد أبوالغيط في كلمته خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في العاصمة طرابلس الذي انطلق، اليوم الأحد، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين رفيعي المستوى عن الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أبوالغيط، أن المصالحة هي التي تضمن جلوس كل الأطراف على طاولة واحدة من أجل الوطن، وطرح كافة القضايا والخروج بتوصيات من أجل مستقبل ليبيا.

وقال أبوالغيط إن الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية يعيد الأمل في إمكانية تولي الأشقاء في ليبيا، المبادرة التي تهدف لاستقرار بلادهم، والوصول بها إلى الانتخابات التي يتوق لها الشعب.