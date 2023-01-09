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احتفال القوات الخاصة بغرفة عمليات غرب سرت بانتهاء مهامها فيها

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

احتفلت القوات الخاصة، المكلفة ضمن الوحدات بغرفة عمليات غرب سرت، بمناسبة انتهاء فترة مهامها بالغرفة.

وأشار المكتب الإعلامي للكتيبة 302 صاعقة، إلى أن الاحتفالية حضرها آمر الغرفة اللواء أحمد سالم، ومدير مديرية أمن سرت، اللواء الدكتور مختار أبو سبيحة، وآمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت العميد صالح الذباح، ومعاون آمر كتيبة أمن النهر الصناعي إدريس الورفلي، وعدد من الضباط التابعين لغرفة العمليات وضباط مديرية أمن سرت وعميد بلدية سرت ومدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعي سرت وغيرهم.

 

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الوطن الليبية

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