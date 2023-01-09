المنفوخ يبحث احتياجات “شركة الكهرباء” لتحسين الشبكة

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبدالحميد المنفوخ اجتماعا موسعا بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات العامة وعدد من مدراء الإدارات والدوائر.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن الاجتماع ناقش التقرير الربع السنوي الرابع لسنة 2022، حيث تم عرض الأعمال التي تم إنجازها والتي تحت الإنجاز.

كما ناقش الاجتماع الاحتياجات المطلوبة لسير العمل على أكمل وجه ووضع التوصيات حيالها لعرضها على مجلس إدارة الشركة، وفق البيان.

وأثنى المدير العام على الجهد المبذول من قبل الإدارات، موضحا أنه سيتم عرض ما تم طرحه من تحديات تواجه الإدارات المعنية على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها.