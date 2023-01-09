نائبان عن سرت وتاورغاء يتوسلان الدبيبة للحصول على مساعدات

الوطن| رصد

توسل عضوا مجلس النواب عن تاورغاء “جاب الله الشيباني”، وعن سرت “صالح فحيمة”، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، للحصول على مساعدات.

وأصدر وزير الإسكان والتعمير بالحكومة المنتهية أبوبكر الغاوي، ايعازا لوكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى عضومة، بصرف قيمة المساعدات للعضوين وذلك خلال اجتماعهم مع رئيس اللجنة المركزية للتعويضات ومسؤولين آخرين.

كما تم مناقشة عدد من الملفات من بينها ملف تعويضات المباني المتضررة في مدن سرت وبن جواد وخليج السدرة وهراوة وتاورغاء