لنقي: إخراج التشكيلات المسلّحة من المدن هو الأساس قبل الحديث عن المصالحة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “أحمد لنقي” في تصريحات صحفية إن الحديث عن المصالحة الوطنية قبل إنهاء الخلافات السياسية بالسلطتيْن التشريعة والتنفيذية وتوحيد مؤسّسات الدولة ليس له أيّ جدوى تُذكر...

وأضاف لنقي أن نزع السّلاح ودمج التشكيلات المسلّحة بالمؤسّسة العسكرية والأمنية وإخراجهم من المدن هو الأساس قبل الحديث عن المصالحة بين الليبييـن.

وانطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.

وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازفيل “جان كلود جوكسو”، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا.

وألقيت في حفل الافتتاح العديد من الكلمات، التي أكدت أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وصولاً إلى تحقيق مطالب كل الليبيين، لاسيما إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما تم عرض كلمات مسجلة لرئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية السنغال، “ماكي سال”، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي”، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى بالشأن الليبي، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، “دينيس ساسو نغيسو“.

ويناقش الملتقى التحضيري الذي يتواصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون، بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع الليبي.