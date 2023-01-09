الشريف: اتفاق مجلسي النواب والدولة “صفعة” لمؤيدي منتهية الولاية

الوطن|رصد

قال الباحث في الشؤون السياسية الليبية محمد الشريف إن اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات، يعد صفعة قوية للتنظيم الإخواني الذي يراهن على الانقسامات والفرقة بين الليبيين.

وأشار الشريف إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى تكريس هذا “التشرذم“، مضيفًا “لذا فإن أي اتفاق يمهد طريق استقرار البلاد لا يروق للإخوان، كما أنه يعني انتهاء دور الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي تحظى بدعم وتأييد من التنظيم الإخواني والميليشيات المسلحة التابعة لها“.

وأكد الشريف، أن ضمان نجاح المسار السياسي الليبي يتطلب إنهاء فوضى السلاح والاتفاق على حكومة ومؤسسة عسكرية موحدة للبلاد.