في القاهرة.. نصية يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

الوطن| رصد

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن النائب عبدالسلام نصية، شارك في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين، للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على عقد مؤتمر الاتحاد المقبل في جمهورية العراق في الفترة ما بين 24 -26 فبراير المقبل، بعد أن ناقشت تقرير الأمين العام للاتحاد، وتقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، وتقريريْ الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، بالإضافة إلى استراتيجية عمل الاتحاد (2023-2026) ومشروع جدول أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد.