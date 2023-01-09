أبو الغيط: المصالحة الوطنية ستنهي حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا

أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، استمرار دعم كافة الجهود التي تهدف لاستقرار ليبيا، وانهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وقال أبو الغيط في كلمة مسجلة في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، إنها هي التي تضمن جلوس كل الاطراف، على طاولة واحدة من أجل الوطن، وطرح كافة القضايا والخروج بتوصيات من أجل مستقبل ليبيا، وأن هذا الملتقى التحضيري يعيد الأمل في امكانية تولي الأشقاء، المبادرة التي تهدف لاستقرار بلادهم، والوصول بها إلى الانتخابات التي يتوق لها الشعب.

وانطلقت فعالياته اليوم الأحد، بتنظيم من المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية، وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازفيل “جان كلود جوكسو”، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.

وألقيت في حفل الافتتاح العديد من الكلمات، التي أكدت أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وصولاً إلى تحقيق مطالب كل الليبيين، لاسيما اجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما تم عرض كلمات مسجلة لرئيس الاتحاد الافريقي، رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى بالشأن الليبي، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو.

ويناقش الملتقى التحضيري الذي يتواصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون، بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع، ومختلف المدن والمناطق.