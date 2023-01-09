وزير خارجية الكونغو برازافيل: استقرار ليبيا هو “استقرار لأفريقيا”.. ونأمل أن تتجاوز ليبيا محنتها

أكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية الكونغو برازافيل “جان كلود جوكسو” أن رغبة الليبيين كبيرة في الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، من خلال اللقاءات التي جمعت كل مكونات الشعب الليبي، الذين أبدوا رغبتهم في استقرار بلادهم، لتجاوز كل المحن التي المت بها خلال السنوات الماضية.

واعتبر الوزير الكونغولي خلال كلمته أمام الحضور عند إعلان انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية مساء أمس الأحد ، أن المصالحة هي التي تذيب الاحقاد، وتزيل الحواجز، للولوج نحو الاستقرار، لانتخاب رئيس وحكومة واحدة، تحافظ على سيادة البلاد،

مؤكداً أن استقرار ليبيا هو استقرار لأفريقيا، ونحن كأفارقة كلنا أمل في أن تتجاوز ليبيا محنتها، وتنهض لتطلع بدورها المحوري والاقليمي، في المنطقة والقارة الافريقية..

وانطلقت فعاليات المؤتمر أمس الأحد، بتنظيم من المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية، وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازفيل “جان كلود جوكسو”، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.

وألقيت في حفل الافتتاح العديد من الكلمات، التي أكدت أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وصولاً إلى تحقيق مطالب كل الليبيين، لاسيما اجراء الاستحقاقات الانتخابية.