الرئاسي: الملتقى التحضيري يناقش العديد من شواغل المصالحة الوطنية

انطلقت فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأحد، بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وحضر حفل الافتتاح، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازفيل “جان كلود جوكسو”، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، بحسب بيان الرئاسي.

وأوضح البيان، أن العديد من الكلمات أُلقيت في حفل الافتتاح، التي أكدت أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وصولاً إلى تحقيق مطالب كل الليبيين، لاسيما إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما تم عرض كلمات مسجلة لرئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية السنغال، “ماكي سال”، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي”، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى بالشأن الليبي، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، “دينيس ساسو نغيسو”، كما تضمن الحفل عرضاً مرئياً لمشروع المصالحة الوطنية.

ويناقش الملتقى التحضيري الذي يتواصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون، بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع، ومختلف المدن والمناطق في ليبيا.