جعودة: المصالحة الوطنية لا تحتاج إلى مؤتمرات

علق عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة على الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.

وقال جعودة في تصريح لقناة “ليبا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إن المصالحة الوطنية مشروع وطني يبدأ من القاعدة ولا يحتاج إلى مؤتمرات، بل تحتاج إلى عودة المهجّرين بكرامة وأمان وجبر الضّرر ودفع الدّيات وقانون للعدالة الانتقالية، على حد قوله.

وأضاف: “لم يتمّ دعوة مهجّري بنغازي على الإطلاق فعن أيّ مصالحة يتحدثون، وشخصيتان تمثلان فبراير ومهجّري بنغازي فتحي تربل وانتصار العقيلي كانا قد تمّ ضمّهما مستشاريْن ببرنامج المصالحة الوطنية، يتمّ إبعادهما بناء على طلب من ممثلي النظام السابق” على حد قوله.

وتابع: “لكي نضمن مصالحة حقيقية يجب أن يشعر مَن وقع عليه الضّرر بتطبيق قانون العدالة الانتقالية، ولن يكون هناك مشروع للمصالحة بجمع الرئاسي عددا من الشّخصيات ثم يخرجون ببيان، ولن تأتي المصالحة بمَن يتاجرون بها، ويجب أن يشعر المهجّر ومَن قُتل أبناؤه بالجبر الحقيقي وتعويضهم مادياً خاصّة في قضايا القتل والقصاص من المجرمين” وفق ادعائه.

واستكمل: “هناك رؤية خاطئة للمصالحة لوجود فرق بين المصالحة السياسية والمصالحة الوطنية الاجتماعية، فما حدث اليوم هو مصالحة سياسية” بحسب تعبيره.