تقلبات جوية مرتقبة مصحوبة برياح نشطة وحرارة منخفضة على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، حدوث تقلبات جوية اعتبارا من مساء يوم الغد مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي.

وذكر المركز، أن حالة السماء، اليوم في شمال غرب ليبيا، صافية إلى قليلة السحب، التي تتكاثر من حين لآخر يوم الغد على أغلب المناطق.

والرياح في تلك المنطقة غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد على أغلب المناطق إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين 14 إلى 20 مئوية وتسجل انخفاضا بداية من يوم الغد.

وفي منطقة الخليج، وحتى الشمال الشرقي والواحات، أشار المركز إلى احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، تكون جيدة بداية من مساء يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر وتصحبها خلايا رعدية.

والرياح، شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول يوم الغد إلى غربية فجنوبية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين 15 إلى 20 ولا تتجاوز 13 مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأربعاء.

وفي الجفرة والحمادة والجنوب الغربي، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى في تلك المنطقة تتراوح ما بين 16 إلى 19 مئوية.

وحالة السماء في السرير وتازربو والكفرة، صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين 17 إلى 20 مئوية.