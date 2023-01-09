عقيل للمنفي: المشكلة في السلاح الضال وحده وليس في الشعب

سخر الكاتب والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بعد تصريح الأخير بضرورة الضغط الشعبي لتحقيق المصالحة الوطنية.

عقيل كتب قائلًا على فيسبوك تحت عنوان: “سياسيي الصدفة .. و المفاهيم الخنفشاريه”: “اذا كان الشعب موحد .. ويمثل قوه واحده .. حد مطالبتك له بممارسة الضغط!! اماله شكون اللي تبي تصالح بينه !!!؟ هل تريد مثلا من الشعب أن يضعط على نفسه .. ليصالح نفسه !!!؟ هو اى طريق اللي بيودي على فين !!!؟ أم انك تقصد مطالبة الشعب بالضغط عليكم أنتم .. جماعة السلطة لتتصالحوا !!؟”.

أضاف مخاطبا المنفي: “إن كنت تعني مطالبة الشعب بالضغط على عقيله والمشري ليستجيبا لك !! فما تريد الضغط الشعبي لأجله .. هو تحقيق تسويه سياسية بينكم انتم جماعة الحكم .. وليس تحقيق (( المصالحه الوطنيه )) .. التى لها بمعجم المصطلحات و المفاهيم السياسية معنى مختلف كليا و تماما .. عن مبتغاك، واعلم، بل وكن على يقين .. بأن تعريف ومعنى ومفهوم (المصالحة الوطنية) بنموذج دولة النزاع المسلح .. الموجود بالمعاجم الاصطلاحيه السياسية .. لا ينطبق ابدا لا على دعوتك، ولا على الحاله الليبية.. لا من قريب ولا من بعيد، وكليبي .. و قبل ان تكون مسؤول .. دعني اقول لك بان مشكلتك يا محمد هى مع السلاح الضال وحده !!، فلا هى في الشعب .. ولا هى في لقاءك بخيالىّ المآته المشري وعقيله .. ولو تجالستم لألف عام” وفق تعبيره.