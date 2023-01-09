تحذير من تقلبات جوية على شمال شرق ليبيا

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من المتوقع أن تشهد مناطق الشمال الشرقي لليبيا يوم غد الثلاثاء تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة ودرجات حرارة منخفضة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار سقوط الأمطار على الشمال الشرقيـ التي تكون جيدة اعتبارا من سماء يوم غد.

وذكر، أن حالة السماء، تكون اليوم في شمال غرب ليبيا، صافية إلى قليلة السحب، بينما ستتكاثر السحب من حين لآخر يوم الغد على أغلب المناطق.

وقال المركز، إن الرياح في شمال غرب ليبيا تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد على أغلب المناطق إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين 14 إلى 20 مئوية وتسجل انخفاضا بداية من يوم الغد.