“كانوا على قارب مطاط”..”أوشن فايكينغ” تنقذ 37 مهاجرًا على سواحل ليبيا

الوطن|رصد

أكدت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” غير الحكومية أنّ سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لها أنقذت 37 مهاجرًا في البحر قبالة سواحل ليبيا أمس السبت، وستنزلهم في ميناء أنكونا الذي حددته لها إيطاليا على البحر الأدرياتيكي.

وأسفت المنظمة لأن الميناء يقع على بعد ألف و575 كيلومترًا عن منطقة العمليات، أي 4 أيام من الملاحة، معربةً عن قلقها على الناجين، في حين تشير الأرصاد الجوية إلى تدهور حال الطقس اعتبارًا من مساء الأحد، والذي بدوره سيعرضهم لرياح عاتية وبحر هائج.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيانها السبت أنّ سفينة “أوشن فايكينغ” أنقذت 37 شخصًا كانوا على متن قارب مطاط صغير محمّل فوق طاقته في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا“، وأكدت لوكالة فرانس برس أن السفينة توجهت نحو أنكونا.

وأكد البيان أن بعض المهاجرين يعانون من تسمم وحروق بسبب الوقود على متن القارب، حيث كان الركاب بعضهم فوق بعض، وذلك قبل أن يتم إنقاذهم.