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“كانوا على قارب مطاط”..”أوشن فايكينغ” تنقذ 37 مهاجرًا على سواحل ليبيا

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكدت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيهغير الحكومية أنّ سفينةأوشن فايكينغالتابعة لها أنقذت 37 مهاجرًا في البحر قبالة سواحل ليبيا أمس السبت، وستنزلهم في ميناء أنكونا الذي حددته لها إيطاليا على البحر الأدرياتيكي.

وأسفت المنظمة لأن الميناء يقع على بعد ألف و575 كيلومترًا عن منطقة العمليات، أي 4 أيام من الملاحة، معربةً عن قلقها على الناجين، في حين تشير الأرصاد الجوية إلى تدهور حال الطقس اعتبارًا من مساء الأحد، والذي بدوره سيعرضهم لرياح عاتية وبحر هائج.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيانها السبت أنّ سفينةأوشن فايكينغأنقذت 37 شخصًا كانوا على متن قارب مطاط صغير محمّل فوق طاقته في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأكدت لوكالة فرانس برس أن السفينة توجهت نحو أنكونا.

وأكد البيان أن بعض المهاجرين يعانون من تسمم وحروق بسبب الوقود على متن القارب، حيث كان الركاب بعضهم فوق بعض، وذلك قبل أن يتم إنقاذهم.

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الوطن الليبية

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